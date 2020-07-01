На фоне массовых демонстраций против полицейского произвола и расовой нетерпимости в Нью-Йорке урезано финансирование полиции на 1 млрд долларов, передает Голос Америки.

Несмотря на то, что американские политики в общем стараются не высказывать свое мнение насчет урезания бюджета правоохранительных органов, русскоязычная диаспора Нью-Йорка вышла на массовый митинг поддержки полиции Бруклина.

“Сейчас поддержка полиции очень важна, даже политики, которые нас поддерживают не говорят об этом [открыто], – в интервью Голосу Америки сказал сержант полиции Южного Бруклина Михаил Белогорский.