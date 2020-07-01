Во вторник Департамент образования Лос-Анджелеса утвердил сокращение бюджета школьной полиции на 35%, что на 25 млн. долларов меньше, в связи с неделями протестов студенческих активистов и общественных групп, которые призывали к ликвидации департамента.

Правление также призывает офицеров отказаться от униформы и патрулировать за пределами кампуса, что приведет к увольнениям 65 офицеров (в департаменте всего 472 сотрудника). Сэкономленные деньги будут направлены персоналу фонда, который будет конкретно обслуживать потребности чернокожих студентов, а также в целевую группу, которая изучит способы переосмысления проблемы безопасности студентов и кампусов.

Фактически, все члены правления говорили о полицейских силах округа как о модельном агентстве и предпочитают его нежели полицейское управление Лос-Анджелеса или управление окружного шерифа.

Перед голосованием начальник школьной полиции Тодд Чемберлен заявил, что сокращение приведет к немедленному сокращению 65 офицеров и ограничит присутствие офицеров в старших школах только в школьные часы с понедельника по пятницу. Кроме того, по его словам, 39 вакансий не будут заполнены, и не будет сверхурочных. В департаменте работают 472 сотрудника, в том числе 344 присяжных офицера, имеющих сертификат на ношение оружия.

В старших школах обычно назначается один вооруженный офицер; в средних школах есть безоружный помощник по безопасности; и начальные школы полагаются на передвижные патрули. Группы офицеров, как правило, быстро прибывают в школу, когда отправляется серьезный вызов службы безопасности.

Офицеры также не смогут обеспечить безопасность для взрослых и ночной школы, добавил он. В нерабочее время безопасность будет практически ликвидирована, что затруднит борьбу с кражами, вандализмом и посягательством. Детектив, который сосредоточился на предотвращении сексуальной торговли, сдаст эти обязанности.