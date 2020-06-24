В Орегоне цветные люди могут не носит маски в общественных местах

В округе Линкольн, штат Орегон, представители общественного здравоохранения заявили на прошлой неделе, что все жители должны носить маски в общественных местах, где социальное дистанцирование не соблюдается. Но этот порядок не распространяется на цветных людей, если у них “повышенная обеспокоенность по поводу расового профилирования и преследования” из-за ношения лицевых покрытий.

Чиновники сказали, что “никто не должен запугивать или преследовать людей, которые не соблюдают правила”.

Как сообщает Kron4, согласно данным переписи населения, в округе Линкольн проживает около 50000 жителей, почти 90% жителей округа – белые, и менее 1% – черные.