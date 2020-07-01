Репортаж из автономной от полиции зоны Нью-Йорка

Автономная от полиции зона расположена рядом с городской мэрией, недалеко от Бруклинского Моста. Зона основана с одобрения городских властей, пишет житель Бруклина Dmitry Bukhonko-Kroshyski в Фейсбуке.

Фото: Dmitry Bukhonko-Kroshyski

“Реакция на фотокамеру внутри зоны была не очень хорошая, но репортаж оттуда мне все таки сделать хотелось”, – написал Дмитрий Бухонко-Крошински.

Автономная, свободная от полиции зона Нью Йорка. Расположена рядом с городской мэрией, недалеко от Бруклинского Моста,… Posted by Dmitry Bukhonko-Kroshyski on Monday, June 29, 2020

По словам блогера, рано утром 30 июня была неудачная попытка протестующих прорваться в Городской Совет.

Новости из "Автономной Зоны Нью Йорка". Рано утром 30 июня была неудачная попытка протестующих прорваться в Городской… Posted by Dmitry Bukhonko-Kroshyski on Wednesday, July 1, 2020

“Когда я приехал, было уже тихо. Но тишина там обманчива, в любой момент все может взорваться. Протестующие периодически выходят за пределы зоны помаршировать. Так же может достаться соседним монументам и прессе, протестующим не нравится, когда их фотографируют”, – поведал Дмитрий.