Калифорнийцам придется провести 2 недели на карантине, приезжая в Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут

Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут требуют от калифорнийцев находиться на 14-дневном карантине. Эти 3 штата выпустили рекомендации о поездках.

В соответствии с рекомендациями о поездках, путешествующие или возвращающиеся в Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут из штатов с повышенным уровнем COVID-19, рекомендуется провести 14 дней на карантине. Рекомендации не распространяются на лиц, проезжающих через обозначенные штаты в течение ограниченного периода времени, например: остановки/пересадки при путешествии автобусом, поездом, самолетом.

Помимо Калифорнии, карантин требуется для жителей следующих штатов: Айова, Айдахо, Алабама, Арканзас, Аризона, Джорджия, Луизиана, Миссисипи, Невада, Теннесси, Техас, Флорида, Северная Каролина, Южная Каролина и Юта.