Президент профсоюза полиции Миннеаполиса назвал Black Lives Matter “террористической организацией”

На пресс-конференции в среду днем президент профсоюза полиции лейтенант Боб Кролл Миннеаполиса сообщил, что офицеры Марк Ринггенберг и Дастин Шварц, причастные к убийству Джамара Кларка, были оправданы после того, как в результате 2 расследований – одно было проведено Бюро уголовного задержания в Миннесоте, другое – ФБР – с них были сняты обвинения в каких-либо преступлениях.

Напомним, что в 2015 году полицейские прибыли на вызов на основании сообщения о том, что мужчина напал на его девушку и мешал работать медикам на месте происшествия. Джамар Кларк якобы оказал сопротивление офицерам до того, как его застрелили. Свидетели утверждали, что на Кларка уже надели наручники, когда его застрелили. У офицеров не было на теле камер, видео с неста происшествия нет.

Лейтенант Кролл назвал Black Lives Matter “террористической организацией”, он также сказал, что офицеры Ринггенберг и Шварц и их семьи стали жертвами “навязчивого” расследования: все за то, что “ответили на вызов 911 и выполняли свою работу”.

В окончании конференции Кролл раскритиковал тот факт, что офицеры сейчас находятся в процессе третьего расследования, которое проводит полиция Миннеаполиса.