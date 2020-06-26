Русскоязычные американцы обратились к Трампу с просьбой защитить полицию

Почти неделю назад появилась петиция “Прекратите дискредитировать полицию и ставить под угрозу наши правоохранительные органы” на сайте Change.org на имя президента Дональда Трампа, которая набрала 1819 голосов из заявленных 2500.

В петиции говорится: “Мы, русскоязычное меньшинство, выражаем свое несогласие с дискредитацией полиции и выступаем против мер, которые ставят под угрозу нашу правоохранительные органы. Действия одного полицейского не должны ставить под угрозу безопасность всей страны. Мы против отмены финансирования полиции и против сокращения штата полиции. Нам нужна защита от насильственных преступлений. Мы уважаем тяжелую работу наших сотрудников полиции и хотим поблагодарить их”.

Автором петиции является некая Анастасия Горшкова из округа Колумбия. Согласно профилю в Фейсбуке, Анастасия является журналисткой и активно участвует в жизни русскоязычной общины США.

Ранее сообщалось о общенациональном движении русскоязычных американцев в поддержку работников правоохранительных учреждений.