Русскоязычная диаспора Майами поддержала местную полицию

Активисты русскоязычной диаспоры в Майами (штат Флорида) провели акцию в защиту местной полиции, которая сегодня переживает нелегкие времена обструкции в связи с протестами и беспорядками, и обратились с петицией к Президенту Дональду Трампу.

Фото: Facebook/Giulia Montenegro

«Майами один самых красивых городов Земли, и и до последнего времени был безопасным для нас и наших семей. Во многих городах Америки идёт деструктивный процесс сокращения финансирования полиции, ограничения полномочий. Мы не хотим, чтобы эти меры коснулись нашего города. Мы категорически возражаем против ослабления органов правопорядка, и сформулировали свои требования в петиции на имя Президента Трампа, под которой поставили свои подписи свыше 1000 человек, и эта цифра растёт каждый час. Мы обратились как русскоязычное меньшинство. Понимаем, что нас меньше, чем афроамериканцев, по чьему требованию инициирован этот деструктивный процесс, но надеемся, что нам удастся общими усилиями сделать голос нашего сообщества достаточно громким, чтобы нас услышали. Действия одного офицера не должны ложиться пятном на всю полицию страны и ставить под угрозу безопасность целой страны», – сообщает пресс секретарь акции, журналистка Анастасия Горшкова.

Активистка Татьяна Дикая-Джонсон собрала соотечественников для приветствия и вручения подарков полицейским у здания мэрии русскоязычного района Санни-Айлс Бич (Майами). На встречу с диаспорой приехал шеф полиции Дуэйт Снайдер и несколько офицеров. Мэрию представляла член городского Совета Лариса Свечин.

Обращаясь к стражам порядка Татьяна Дикая сказала: «Обычно вы защищаете нас, сейчас мы чувствуем, что наша очередь вступиться за вас. Мы против дискриминации и унижения полиции. Мы ценим ваш добросовестный труд и благодарим за него. Нам невыносимо смотреть в эти дни как оскорбляют сотрудников полиции, работающих на акциях протеста, швыряют камнями, и даже стреляют. Вы рискуете жизнью, чтобы защитить нас от беспредела и мародерства. СпасиБо вам”.

Поддержать акцию пришли известные представители диаспоры – художники, журналисты, артисты, бизнесмены и две коронованные красавицы – Миссис Санни Айлс Бич Илона Нестерова и Мисс Интернэшнл Уорлд Гелсиня Бареева.

Люди принесли полицейским цветы, шарики, подарочные карты, мягкие игрушки, русские конфеты, традиционные американские пончики и собственноручно испечённые пироги.



Также акцию сопровождал русский байк-клуб «Бригада» и его бессменный лидер Ленни Иваненко: «Мы всегда готовы поддержать русскоязычную диаспору, и поэтому мы здесь. Мы хотим, чтобы наш голос был услышан Президентом Трампом. Нам нужен закон и порядок».