На фоне протестов против жестокости полиции, славяне из различных американских штатов самыми разными способами выражают свою благодарность представителям правоохранительных органов.

Фото: Facebook/Russian Pacific Northwest

К примеру, русскоязычные жители Сиэтла и близлежащих городов навещают полицейские участки и выражают поддержку правоохранителям.

В фейсбук группе «Russian Seattle» составлен и опубликован график предстоящих акций в поддержку местных стражей порядка: в списке перечислен ряд городов, в том числе Оборн, Рентон и Линнвуд.

“Для участия достаточно подъехать к участку в указанное время и привезти с собой что-то для сотрудников полиции, например выпечку, кофе, фрукты, открытки, детские рисунки или плакаты”, – говорится в группе Russian Pacific Northwest.

Полиция калифорнийского Розвилла также сообщила о знаках внимания со стороны украинских иммигрантов – они принесли в местный участок пончики и кофе.

О поддержке полиции также объявил кандидат в Антон Сахаров, баллотирующийся в губернаторы штата Вашингтон.