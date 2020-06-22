Вице-президент Майк Пенс: “Все жизни имеют значение!”

Вице-президент Майк Пенс в пятницу дал интервью каналу 6ABCAction в Филадельфии, в котором он неоднократно отказался произносить слова “Черные жизни имеют значение” (“Black live matter”), он сказал: “все жизни имеют значение в очень реальном смысле” (“all lives matter in a very real sense”). Также Пенс добавил, что администрация Трампа “поддерживает правоохранительные органы” и не будет “лишать полицию финансирования”.

Фото: YouTube/ABC

Майк Пенс сказал следующее: “Позвольте мне просто сказать, что то, что случилось с Джорджем Флойдом, было трагедией. И в этой стране, особенно 19 июня, мы отмечаем тот факт, что с момента основания этой нации мы лелеем идеал, что все мы созданы равными и наделены нашим создателем определенными неотъемлемыми правами. И поэтому все жизни имеют значение в очень реальном смысле”.

Свои слова вице-президент пояснил тем, что он “не принимает тот факт, что есть сегмент американского общества, который не согласен с ценностью и важностью каждой человеческой жизни”. Он также заявил, что администрация Трампа “настроена решительно улучшить жизнь афроамериканских граждан, предоставив им больше возможностей для работы, больше возможностей для получения образования”.