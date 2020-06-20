В Вашингтоне снесли и сожгли памятник генералу армии Конфедерации

Статуя генерала Альберта Пайка была единственным памятником генералу Конфедерации в столице США, передает Голос Америки из столицы США.

Фото: YouTube/The Telegraph

Вечером в пятницу протестующие снесли, а затем подожгли единственный памятник генералу армии Конфедерации в Вашингтоне. Об этом сообщило агентство «Ассошиэйтед Пресс».

Аплодирующие активисты обмотали цепями 3,4-метровую статую генерала Альберта Пайка и начали тянуть памятник вниз. Статуя, по словам очевидцев, качнулась на высоком гранитном постаменте, прежде чем упасть, свалившись в кучу пыли. Затем вандалы разожгли костер и наблюдали за горением памятника, выкрикивая лозунги: «Нет справедливости – нет мира» и «Нет – расистской полиции».

Согласно показаниям очевидцев и видеороликам, размещенным в социальных сетях, полиция присутствовала на месте происшествия, однако не вмешивалась в происходящее.

Президент Дональд Трамп немедленно написал в Твиттере о надругательстве над памятником, упомянув в своем твите мэра Вашингтона Мюриэль Баузер, и написав: «Полиция округа Колумбия не выполняет свою работу, наблюдая за тем, как сваливают и сжигают статую. Эти люди должны быть немедленно арестованы. Позор для нашей страны!»

Ликующие участники разрушения памятника зачитали твит Трампа через рупор, а затем большинство протестующих, как пишет «Ассошиэйтед Пресс», «мирно вернулись» на Лафайет-сквер, находящийся напротив Белого дома.

Памятник генералу Пайку, воздвигнутый в 1901 году, находился на Джудисери-сквер примерно в 800 метрах от Капитолия США. Кампания за снос памятника велась активистами уже в течение нескольких лет, однако для этого требовалось одобрение федерального правительства.

«Начиная с 1992 года члены Совета округа Колумбия призывают федеральное правительство убрать статую генерала Конфедерации Альберта Пайка (федеральный памятник на федеральной земле). Мы вновь единогласно обратились к Конгрессу с призывом убрать памятник в 2017 году», – говорится в твите, опубликованном Советом округа в пятницу.

В резолюции совета округа Колумбия с призывом убрать статую, Пайка называют «главным основателем Ку-клукс-клана после Гражданской войны». В 1993 году Джон Боттджер, тогдашний главный редактор Scottish Rite Journal, опубликовал статью в газете Washington Post в защиту мемориала, указав, что памятник может быть удален только специальным актом Конгресса, добавив, что «нет ни одного надежного доказательства того, что Альберт Пайк когда-либо был членом, а тем более одним из руководителей Ку-клукс-клана».