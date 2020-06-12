Трое родственников-славян погибли в результате аварии во Флориде

В результате аварии, произошедшей в воскресенье утром в округе Окалуса, штат Флорида, три человека погибли – водитель и два пассажира – после того, как пикап врезался в переднюю часть автомобиля, в результате чего машина врезалась в дорожный знак и столб с проводами. В пикапе никто не пострадал.

Фото: GoFundMe

Погибшими оказались семейная пара Андрей и Галина Наконечные, которые в прошлом месяце отметили 37 лет совместной жизни, у них остались 9 детей и 5 внуков; и Михаил Моспанюк, у которого остались дочь и 2 сына.

На GoFundMe начат сбор средств на покрытие расходов на похороны четы Наконечных – из $80000 уже собрано $72000; и Михаила Моспанюка – из $20000 собрали $15500.

В офисе коронера Пенсаколы “Славянскому Сакраменто” подтвердили смерть всех троих.

Как сообщает Славянская церковь New Life в Атланте, похороны погибших состоятся 13 июня.