Конгресс рассматривает введение системы “цифрового доллара”, которая поможет победить коррупцию

Комитет Палаты по финансовым услугам (The House Financial Services Committee) обсудит использование цифровых инструментов, которые помогут улучшить процесс выплат стимулирующих платежей. Создана целевая группа по финансовым технологиям, организованная совместно с Целевой группой по искусственному интеллекту в прошлом году председателем Максин Уотерс (D-CA). Эта группа отвечает за изучение изменений в нормативах FinTech, включая правовые и нормативные аспекты защиты прав потребителей, вопросы конфиденциальности данных и вовлечение потребителей.

В четверг проходило слушание под названием “Инклюзивное банковское дело во время пандемии: использование FedAccounts и цифровых инструментов для улучшения доставки стимулирующих платежей”. FedAccounts – термин из законопроекта “Закон о финансовой защите и помощи американским потребителям, штатам, предприятиям и уязвимым группам населения”. 

Предполагается, что механизм выплат будет работать на на основе блокчейна и все транзакции от начала до конца можно будет легко отследить. Благодаря этому, многие коррупционные схемы попросту исчезнут. В будущем, этот метод может стать единственным способом получить от кого-либо или переслать кому-либо денежные средства. (По такому же принципу работает биткойн).

Законопроект предполагает создание цифрового долларового кошелька, который представляет “счет в Федеральном резервном банке от имени любого лица для хранения цифровых долларов, которые могут быть связаны с цифровой или физической идентификацией”. Помимо этого законопроекта были внесены еще два, в которых FedAccounts рассматриваются как механизм для получения пособий, а не создание цифровой валюты центрального банка США, сообщает издание Forbes.