Мэрия Сан-Франциско объявила о планах по демилитаризации полиции

Мэр Сан-Франциско Лондон Н. Брид 11 июня объявила о своем видении изменения характера полицейской деятельности в Сан-Франциско (SFPD) и выпустила комплекс мер по борьбе со структурным неравенством.

Мэр предложила четыре приоритета для достижения этого видения:

– прекратить использование полиции в ответ на некриминальную деятельность (Сан-Франциско будет работать над тем, чтобы перенаправлять звонки, не связанных с насилием, из SFPD в иные агентства;

– устранение предвзятости полиции и усиление ответственности (предполагается, что в SFPD сначала будет проведен введен тест на предвзятость и возможность злоупотребления силой);

– демилитаризация полиции (SFPD должен разработать четкую политику, запрещающую использование боевое оружие против безоружных гражданских лиц);

– содействие экономической справедливости (4 июня мэр Брид и супервайзер Шаманн Уолтон объявили о плане приоритизации перенаправления ресурсов из SFPD для поддержки афро-американского сообщества в предстоящем бюджете).

Эти четыре приоритета основаны на уже проводимых в Сан-Франциско реформах полиции, включая усилия по ограничению применения силы, и требуют проведения независимых расследований. Сан-Франциско уже внедрил несколько практик, которые позволили сократить насилие со стороны полиции, в том числе запрет на удушающие приемы; предупреждение перед стрельбой, если все другие средства были использованы.