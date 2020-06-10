Национальный парк Йосемити откроется с 11 июня большая часть парка будет открыта с некоторыми изменениями. Из-за проблем общественного здравоохранения и безопасности некоторые места и объекты останутся закрытыми в “соответствии с рекомендациями Белого дома, Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), государственных и местных органов здравоохранения… посетителям будет предложено пройти 800 миль по парковым маршрутам и популярным местам назначения, включая долину Йосемити, Гласьер Поинт, Марипоса Гроув, Туолумне Мидоус и Хэтч Хетчи (Yosemite Valley, Glacier Point, Mariposa Grove, Tuolumne Meadows and Hetch Hetchy)”, – сказано на сайте национальных парков.

Начиная с 11 июня, в долине Йосемити будет доступен ночной кемпинг, а также жилье, предоставляемое Yosemite Hospitality. Будут доступны услуги розничной торговли, продажа питания и напитков,. Услуги центра для посетителей парка будут перенесены на улицу для проведения информационных и образовательных программ. Некоторые объекты и услуги, которые предлагались в прошлом, не будут возможны в этом году из-за пандемии. Автобусы, лагеря Хай Сьерра и Хозяйственный лагерь не будут открыты в этом году. Дополнительные услуги могут быть доступны в зависимости от условий.

В парке будет внедрена система временного бронирования на один день. На начальном этапе открытия система будет предлагать 1700 пропусков для транспортных средств каждый день. Пропуска должны быть подтверждены на входе в парк в день бронирования и могут быть использованы для въезда в течение 7 дней. Эти дневные бронирования для транспортных средств поступят в продажу через Recreation.gov. Система дневного бронирования для транспортных средств не будет использоваться, когда парк возобновит работу в стандартном режиме.