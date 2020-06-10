Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, карантинные меры помогли предотвратить около 60 млн новых случаев заражения в США, а также помогли избежать более 3 млн смертей в Европе. Об этом сообщает Голос Америки.

Исследователи Калифорнийского университета в Беркли считают, что режим локдауна «значительно и существенно замедлил» распространение инфекции. Без введения карантина, по мнению ученых, число больных COVID-19 могло бы превысить отметку в полмиллиарда.

В исследовании использовалась эконометрическая модель, оценивающая 1717 случаев карантинных мер, таких как запрет на въезд в страну, закрытие общественных пространств и рекомендации оставаться дома. Оцениваемые меры были исследованы в шести странах: Китае, Южной Корее, Италии, Иране, Франции и США.