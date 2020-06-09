В Хьюстоне проходят похороны афроамериканца Джорджа Флойда

В Хьюстоне во вторник проходят похороны афроамериканца Джорджа Флойда, чья смерть при задержании полицией вызвала протесты по всей стране. На похоронах будут присутствовать только родные и близкие покойного.

Фото: YouTube/CBS

После церемонии прощания хьюстонская полиция сопроводит траурный кортеж в соседний город Пирленд, где Флойда похоронят рядом с матерью.

У церкви, где проходит служба, выстроились люди с американскими флагами, букетами и фотографиями Флойда. Многие одеты в футболки с надписью «Я не могу дышать».

На церемонию приглашены около 500 человек, в том числе член Палаты представителей Шейла Джексон Ли и другие члены Черного кокуса Конгресса, глава профессиональной команды Техаса по американскому футболу Кэл Макнэйр, один из игроков команды, Дж.Дж. Уотт, а также семьи других афроамериканцев, погибших от рук полиции, сообщает местное новостное издание KHOU.

В понедельник вечером здание мэрии Хьюстона подсветили красно-золотой подсветкой – в цветах школы, где он учился. Многие города поддержали эту акцию в память о Флойде: красно-золотые огни зажглись в Лос-Анджелесе, Бостоне, Окленде, Лас-Вегасе, Нью-Йорке и других городах.

В понедельник тысячи человек пришли к церкви в Хьюстоне, где был выставлен для прощания открытый гроб с телом Флойда. На прошлой неделе мемориальные службы прошли в Миннеаполисе и Северной Каролине, где родился Флойд.

Также в понедельник обвиняемый в убийстве Флойда полицейский Дерек Човин впервые предстал перед судом в Миннеаполисе. Он находится в тюрьме и выступал в суде по видеосвязи. В следующий раз ему предстоит предстать перед судом 29 июня.

В Миннеаполисе, где 25 мая скончался Флойд, 9 из 12 членов городского совета выступили за упразднение городской полиции, сочтя, что она не подлежит реформированию.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом распорядился, чтобы в рамках программ подготовки полицейских не обучали применению удушающих захватов.

Полиция Денвера в воскресенье также объявила о введении полного запрета на применение этой тактики. Кроме того, сотрудников спецназа обяжут активировать нательные камеры в ходе операций.