На украинскую журналистку Кристину Шевченко напали мародеры в центре города Санта-Моника 31 мая, когда она вела съемки, передает VOA. По словам самой Кристины, она внезапно почувствовала удар в область виска и потеряла сознание на пару секунд. Когда она пришла в себя, то закричала: “Пресса”.

Фото: VOA

После нападения она стала замечать усилившуюся боль в ноге, у нее были сломаны пальцы на ноге после падения фотокамеры. По словам свидетелей, нападавший сказал, что хочет забрать ее камеру.

Кристина Шевченко освещала ситуацию в зонах конфликта на Украине и рассказывало массовых демонстрациях на Майдане, снимала документальные фильмы в военной зоне Украины; в настоящее время она является журналистом “Голоса Америки”.

По ее словам, на нее до этого момента ни разу не совершали нападений и она удивлена, что это случилось здесь в Америке. Кристина говорит, что “недопустимо, чтобы кто-то нападал на журналистов из-за их работы”.

Нападению мародоров также подвергся репортер “Славянского Сакраменто” в северокалифорнийской городе Окленд.