Пастор славянской церкви, пробывший в коме месяц, рассказал об исцелении от COVID-19

Один из пасторов церкви “Слово Благодати” Сергей Ельчанинов из Ванкувера (штат Вашингтон) провел в реанимации 49 дней, из которых – 35 на ИВЛ. В разговоре с Маргаритой Коломийцев священнослужитель рассказал о течение опасной болезни и своем невероятном излечении.

Фото: YouTube/Слово Благодати

“Сначала я думал, что у меня грипп, но после того, как я все этой пережил, я могу сказать, что COVID-19 реален… Это очень серьезная болезнь… у меня парализовало левую руку и даже когда я пришел в себя, я находился как бы вне времени, в галюцинациях”, – рассказал Сергей Ельчанинов, пробывший в коме 35 дней.

“Для нас было серьезным испытанием, когда Сергей попал под ИВЛ”, – поделился зять заболевшего, пастор церкви “Слово Благодати” Алексей Алексеевич Коломийцев.

По словам реаниматолога больницы, в которую попал Сергей Ельчанинов с тяжелым диагнозом, шансом на излечение последнего практически не было. По его словам, как минимум, несколько человек в отделении его больницы скончались с диагнозом COVID-19. В этом списке также оказался Алексей Иванович Коломийцев. Также “Славянский Сакраменто” ранее сообщал о другом служители церкви – Владимире Дьяченко, который умер от нового коронавируса.