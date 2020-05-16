Житель Ванкувера Сергей Ельчанинов возвратился домой после почти 50 дней в больнице из-за COVID-19

Сергей Ельчанинов провел в больнице 49 дней, 35 из которых он провел в коме и с аппаратом ИВЛ, после того как был госпитализирован с коронавирусом в больницу Ванкувера, штат Вашингтон.

Фото: Facebook/Alexey Kolomiytsev

Семья Ельчанинова называет это чудом, сказав, что они и тысячи других молились, чтобы он выжил. Также семья рассказала KATU, что Сергея доставили в больницу еще 27 марта, тогда он едва дышал.

Дочь Сергея, Оксана Царенко, сказала: “По великой милости Бога он возвращается домой без всего – без вентилятора, без кислорода. Он хорошо ест и уже начинает ходить”. Также Оксана сказала, что когда ее отец попал в больницу, он попросил об одном – чтобы за него молились.

Семья Сергея Ельчанинова также благодарна медикам, которые сделали все от них зависящее, чтобы помочь ему.

“Сегодня мы особенно благодарим Бога за Его милость к нам! После 49 дней в реанимации, (из них 35 дней в искусственной коме) Сергея Петровича выписали из больницы. За него было вознесено много молитв, сейчас время благодарить Господа, – написал в старший пастор славянской церкви “Слово Благодати”. – Ему конечно предстоит еще длительный процесс восстановления (В то время когда он был в коме, он пережил инсульт, одно из осложнений коронавируса), но это уже легче, по сравнению с тем, что ему пришлось пройти. Спасибо всем за молитвы и поддержку”.

Сегодня мы особенно благодарим Бога за Его милость к нам! После 49 дней в реанимации, (из них 35 дней в искусственной… Posted by Alexey Kolomiytsev on Friday, May 15, 2020

Отметим, что церковь “Слово Благодати” испытала значительный всплеск заболеваний от коронавируса. Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о смерти от COVID-19 одного из служителей церкви. Также сам пастор рассказал о том, как болезнь коснулась его собственной семьи.