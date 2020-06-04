Генпрокурор Барр: экстремисты и иностранные группировки обостряют обстановку в США во время протестов

Глава Минюста сообщил о том, что иностранцы проводят в соцсетях дезинформационные кампании, стремясь посеять рознь среди американцев, передает Голос Америки.

Генеральный прокурор Уильям Барр заявил в четверг, что «экстремистские агитаторы», связанные с леворадикальным движением «Антифа», и группировки, действующие в интересах иностранных государств, попытались воспользоваться общенациональными протестами для обострения обстановки в США.

Заявления Барра прозвучали через три дня после того, как Министерство внутренней безопасности провело оценку ситуации, выяснив, что большая часть насилия во время протестных акций, по-видимому, была совершена не организованными экстремистами, а авантюристами – людьми, которые воспользовались возникшими беспорядками для совершения преступлений.

В то время как Барр и президент Дональд Трамп возлагают большую часть вины на левых экстремистов из «Антифа», федеральная прокуратура в Лас-Вегасе в среду обвинила троих участников правоэкстремистской группировки «Бугалу» в планировании причинения насилия и разрушений во время протестов.

«Мы увидели доказательства того, что “Антифа” и другие подобные экстремистские группы, а также участники различных политических движений были вовлечены в подстрекательство к насильственной деятельности и участие в ней», – сказал Барр на пресс-конференции.

По словам Барра, иностранные группировки сейчас проводят дезинформационные кампании в соцсетях, наподобие кампаний, которые проводились российскими властями во время президентских выборов в США в 2016 году. Цель иностранцев, по словам Барра, – посеять рознь в американском обществе.

«Некоторые из иностранных хакеров и группировок, связанных с иностранными правительствами, сосредотачиваются на этой конкретной ситуации, которая у нас здесь складывается, и пытаются обострить ее всеми возможными способами», – заявил генпрокурор.

Барр также выступил в защиту силового вытеснения мирных демонстрантов с площади перед Белым домом в понедельник вечером. Генпрокурор объяснил, что это решение было продиктовано тем, что в выходные беспорядки вышли из-под контроля.

«Мы решили, что нам нужно увеличить заслоны для защиты Белого дома», – сказал Барр.

В письме к Трампу спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси назвала присутствие военных без опознавательных знаков на улицах Вашингтона «тревожным».

Пелоси рассказала журналистам, что ее дочь Александра присутствовала при том, как федеральные агенты, действовавшие по приказу Барра, очистили парк Лафайет возле Белого дома от протестующих.

«Она подумала, что ей в глаза попал слезоточивый газ», – сказала спикер.

Американский союз гражданских свобод и другие правозащитные организации подали в четверг судебный иск от имени протестующих, добиваясь судебного решения о том, что Трамп, Барр и другие сотрудники администрации нарушили Конституцию.

«Когда высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов страны становится соучастником деспотичной тактики, он нарушает право на свободу слова для каждого из нас», – заявил Скотт Мичелман, юридический директор Американского союза гражданских свобод в округе Колумбия.

По словам Барра, федеральные агенты провели 51 арест по обвинению в насилии. Ранения в ходе беспорядков в Вашингтоне получили 114 сотрудников правоохранительных органов, 22 человека были госпитализированы.

По словам Регины Ломбардо, и.о. директора Бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам, власти расследуют причины семи пожаров, устроенных во время протестов в Вашингтоне.