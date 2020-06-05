Русскоязычные иммигранты объединяются для защиты своих бизнесов

В связи с беспорядками, возникшими по всей стране после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, русскоязычные владельцы бизнесов стали предпринимать меры для их защиты.

Уже стала известной “Русская мафия” (так в шутку окрестили группу крепких вооружённых мужчин у стен ресторана, фотография которых стала популярной в интернете) в Сан-Диего: чтобы предотвратить погромы, владелец ресторана русской кухни «Пушкин» Айк Газарян позвал своих друзей, и они вместе охраняли ресторан. Погромов удалось избежать.

В Бруклине русскоязычные иммигранты начали создавать патрули. В задачу активистов входит защита имущества граждан от атак мародеров и провокаторов, действующих под “прикрытием” протестов. К патрулю уже примкнули более 500 активистов, они не носят с собой оружия, а сразу вызывают полицию, если видят что-то подозрительное. Один из авторов инициативы, Исаак Болтянский, сказал, что в городе вспыхнули расистские настроения в адрес белого населения, на дверях офисов и магазинов стали прикреплять листовки с требованием больше поддерживать чернокожих или убираться из района.

В Филадельфии также владельцы бизнесов призвали активистов и всех неравнодушных проводить дежурства по сменам, чтобы помочь сохранить бизнес и предотвратить вандализм.