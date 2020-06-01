С 1 июня на неопределенный период в Сакраменто вводится комендантский час

После двух ночей мародерства после протестов по поводу смерти Джорджа Флойда в Миннеаполисе мэр Сакраменто Даррелл Стейнберг объявил чрезвычайное положение в городе и ввел в городе комендантский час каждую ночь с понедельника 1 июня 2020 года до 5 часов утра следующего дня, который будет действовать до тех пор, пока не будет объявлено новое решение городской администрацией.

По оценке исполнительного директора Downtown Sacramento Partnership Майкла Опта, во время погромов в предыдущие 2 дня пострадали около 130 бизнесов, в зданиях выломаны двери и окна, на 300 зданиях были нанесены граффити, нанесен ущерб на сумму 10 миллионов долларов.

Комендантский час предполагает, что жителям категорически запрещено покидать свое жилое помещение, все бизнесы должны быть закрыты до 8 часов вечера. Во время комендантского часа люди могут ездить на работу, если они работают в это время. Также можно переехать в более безопасное место, если во время комендантского часа люди не чувствуют себя в безопасности, т.е. сталкиваются с бытовом насилием, преступленным поведением, пожаром и другими небезопасными обстоятельствами.

Исключения: комендантский час не распространяется на работников правоохранительных органов, военнослужащих, пожарных, медицинский работников или сотрудников средств массовой информации.

Нарушение комендантского часа может расцениваться как преступление, которое влечет административное наказание в виде ареста до шести месяцев в тюрьме и/или штрафу в размере $1000 долларов.

Кроме этого, по сообщению The Sacramento Bee, в понедельник, во второй половине дня в город прибыло около 500 военнослужащих Национальной гвардии.