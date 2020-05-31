Дональд Трамп собирается признать леворадикальную организацию «Антифа» террористической

Президент США Дональд Трамп объявил в «Твиттере», что собирается признать леворадикальную организацию «Антифа» террористической. Об этом сообщает Голос Америки.

Как передают американские СМИ, по мнению Трампа и генерального прокурора Билла Барра, крайне левые группы несут ответственность за многие из насильственных акций во время протестов, проходящих сейчас в стране.

Летом 2019 года Трамп уже заявлял о намерении признать «Антифа», к которым относятся анархисты, сторонники превосходства белой расы и крайне левые экстремисты, террористами.