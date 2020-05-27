Церкви Иллинойса противостоят указаниям местных властей

Некоторые церкви в Иллинойсе продолжают проводить личные богослужения вопреки приказам штата и города Чикаго, которые ограничивают размеры собраний в условиях пандемии. Об этом сообщает телеканал NBC.

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Этими церквями являются: церковь Metro Praise International Church и румынская церковь пятидесятников Элим в Олбани-Парк (Elim Romanian Pentecostal Church). Пасторы этих церквей заявили, что они получили письма от городского департамента здравоохранения, которое угрожало “суммарным сокращением”, если они продолжат проводить службы для групп людей, более 10 человек. Пастор Кристиан Ионеску из румынской церкви даже подал в суд на губернатора Иллинойса Дж.Б. Притцкера, он считает, что эт письмо от властей города означает разрушение его церкви.

При этом, согласно плану по открытию штата Иллинойс, в настоящее время разрешены религиозные службы с участием 10 или менее человек, собрания до 50 или менее человек не допускаются до четвертой фазы плана. На прошлой неделе мэр Чикаго Лори Лайтфут попросила церкви дождаться июня, когда она даст разрешение медленно открывать город, тогда они смогут проводить богослужения, при этом порядок служб может быть изменен с целью препятствовать распространению коронавируса.

Между тем, христианская правозащитная организация Liberty Counsel, публикуя выдержки из официальных писем мэрии Чикаго, заявила, что власти прямым текстом угрожают “уничтожать неподчиняющиеся приказам церкви”.

“В официальном письме заявляется, что «город предпримет шаги, необходимые для прекращения [богослужений – SlavicSac.com], включая меры по принужденному уничтожению зданий».

В то же время, жители Чикаго протестуют против открытия церквей в районах в эпицентрах пандемии, передает CBS.