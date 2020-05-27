Госдеп объявил грант в $250 000 за подготовку отчета о российских кампаниях по дезинформации в области здравоохранения

Бюро по глобальным связям с общественной при Госдепартаменте США 21 мая объявило грант в 250 тысяч долларов за подготовку отчета о российских кампаниях по дезинформации в области здравоохранения. Прием заявок заканчивается 20 июня. С полным описанием гранта можно ознакомиться здесь.

На грант могут подать заявки американские и иностранные некоммерческие организации, высшие учебные заведения и коммерческие структуры. Не имеют права подавать заявки: частные лица, органы государственного и местного управления, общественные иностранные и международные организации. Согласно заявке, целью отчета должно стать выявление и “повышение осведомленности” об усилиях по дезинформации.

Американские и европейские СМИ не обратили никакого внимания на этот грант, но он вызвал бурную реакцию у российского посольства в США, которое заявило, что “влиятельные русофобские силы в Вашингтоне… никогда не прекращают деструктивной деятельности”.