Джо Байден: Дональд Трамп «дурак», который «раздувает смерть»

Кандидат в президенты появился в маске в День поминовения и попал в Твиттер Трампа, передает Голос Америки.

Бывший вице-президент Джо Байден заявил, что ношение масок в общественных местах для борьбы с коронавирусом является признаком лидерства, и назвал президента Дональда Трампа «дураком», который «раздувает смерть», предполагая обратное.

Заявление Байдена, который, по всем признакам, станет кандидатом в президенты от Демократической партии, прозвучало через день после того как он надел черную маску во время первого публичного появления более чем за два месяца.

Байден остается в своем доме в Делавэре в условиях пандемии, которая заморозила президентскую предвыборную кампанию, но в День поминовения он вместе с женой Джилл возложил венок на соседнем мемориале, установленном в память о ветеранах.

Трамп позднее ретвитнул пост, который, вероятно, ставил целью осмеять фото Байдена в маске, но позднее заявил, что этот ретвит не следует воспринимать как критику.

В интервью CNN Байден заявил: «Он дурак, полный дурак, если говорит так».