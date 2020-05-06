Пасторам, спасавшимся от коммунизма, грозит преследование в Америке

На сайте правозащитной организации Liberty Councel появился информация, что румынским пасторам грозит арест за то, что “они просто держали церковь”. Они бежали из Румынии в Америку, где они знали, что их право на вероисповедание – это право, гарантированное Конституцией США. Но сейчас пасторов незаконно арестовывают прямо здесь, в Америке, за то, что они держат церковь. Речь идет о том, что церкви продолжали собираться на личные богослужения несмотря на приказ губернатора, запрещающий это.

На этой неделе Liberty Counsel подает федеральный иск против неконституционных постановлений правительства Притцкера (губернатор штата Иллинойс) от имени нескольких румынских пасторов и церквей в Иллинойсе.

4 мая румынские пасторы из пятидесятнических церквей Иллинойса выпустили декларацию губернатору Дж. Б. Притцкеру, в которой сообщалось, что 10 мая они открывают свои церкви для личного служения: “с 10 мая 2020 года наши общины возобновят личные церковные собрания, и мы больше не будем придерживаться ограничения в 10 человек или других неконституционных ограничений, предусмотренных в ваших приказах”.

В письме указывается, что пасторы бежали от коммунистического режима, запрещавшего им собрания и нашли вторую родину, свой дом в Чикаго. Они считают дискриминационным решение запрещать собираться в церквях даже несмотря на соблюдение ими всех мер предосторожности, пока многие другим нерелигиозные предприятия и организации остаются открытыми. Пасторы уверены, что это грубое нарушение Первой поправки Конституции, пишет ChristianPost.us.

Стоит отметить, что на днях судь Иллинойса признал правомочным запрет на религиозные богослужения в штате.