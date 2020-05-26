Американцы не желают вакцинироваться от COVID-19, боясь чипирования от компаний Билла Гейтса

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Yahoo News в конце мая.

Согласно опубликованной информации, 44% республиканцев верят, что Билл Гейтс задумал глобальную кампанию по вакцинации из-за пандемии коронавируса.

Более того, опрошенные считают, что совместные усилия компаний Гейтса и государства позволит чипировать население США, и следовательно – более пристально следить и управлять людьми. И лишь 26% республиканцев придерживаются противоположных взглядов.

По сравнению, лишь 19% демократов склоняется к так называемой теории заговора.

Как отмечается в исследовании, проблема пандемии и вопрос вакцинации от нового коронавируса расколол американское сообщество на два лагеря.