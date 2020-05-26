НАСА ищет граждан США, желающих провести 8 месяцев в изоляции в России

НАСА ищет граждан США, желающих поучаствовать в 8-месячной исследовательской миссии в Москве. Цель эксперимента – изучение физиологических и психологических эффектов длительной изоляции.

Данные, полученные в результате исследования, будут использованы в подготовке к программе НАСА по возвращению людей на Луну «Артемида», а также к будущим долгосрочным миссиям на Марс.

Помимо американского гражданства, к участникам предъявляются и другие требования: возраст от 30 до 55 лет, знание русского и английского языка, высшее образование (предпочтительно степень магистра, доктора наук или доктора медицины), наличие других полезных профессиональных навыков, а также прохождение военной службы, передает Голос Америки.