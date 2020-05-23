В Сакраменто планируют предоставить бесплатный интернет для малоимущих

Власти города Сакраменто разработали программу по предоставлению бесплатного интернета и недорогих компьютеров малообеспеченным семьям, пожилым людям и отдельным частным лицам, на эту программу выделяется $550 000 долларов.

Городские власти будут сотрудничать с Comcast для предоставления бесплатного интернета в течение следующих шести месяцев примерно для 10 000 семей с низким доходом, а также 1000 компьютеров. Эта программа призвана гарантировать, что всем школьникам города будет доступно дистанционное обучение и построена как партнерство между Comcast и десятками тысяч школьных округов, библиотеками, выборными должностными лицами и некоммерческими общественными партнерами.

Данные расходы будут одними из первых в рамках утвержденных Советом стимулирующих чеков в размере 89 миллионов долларов, которые город получил в прошлом месяце (мы ранее писали о выделении Сакраменто федеральных денег). Эти деньги будут использованы для покрытия расходов Comcast, которые оцениваются в размере 9,95 миллионов долларов.