В Сакраменто проходит самым массовый митинг за открытие штата

В субботу в столице Калифорнии состоялся, пожалуй, самый массовый митинг против карантина в Золотом штате.

Фото: YouTube/The HighWare

Как сообщает местная пресса, к Капитолию штата вышло около 2 тыс человек, призывающих власти Калифорнии к открытию экономики.

Протестующие распевали песни, политические речевки, призывая к открытию церквей, парикмахерских и других заведений.

Как отмечается, как и в прошлый раз, разрешения на проведение митинга у демонстрантов не было. Об арестах не сообщается.

Как мы уже сообщали ранее, на следующей неделе офис губернатора Калифорнии готовится опубликовать план очередного этапа по открытию предприятий штата.

Между тем, группа из 1200 пасторов, которые руководят примерно 3000 церквями считает вид своей деятельности обязательным, поэтому они подписали декларацию, заявив о своем решении открыть свои церкви 31 мая, гораздо раньше, чем разрешено на уровне штата.

В своей недавней пресс-конференции губернатор Гэвин Ньюсом сказал, что его администрация работает с религиозными лидерами, чтобы разработать новые правила безопасности для церквей во время пандемии; штат находится в нескольких неделях от возобновления личных богослужений и собраний. Заявление последовало после полученного губернатором предупреждения от Департамента юстиции, о котором мы ранее сообщали.

Президент Дональд Трамп в пятницу призвал губернаторов штатов открыть в эти выходные все места отправления религиозных обрядов, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса, предупредив, что в противном случае он воспользуется президентской властью и принудительно откроет храмы на территории всей страны.