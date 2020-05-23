Реабцентр для наркозависимых New Life продолжает свою деятельность во время пандемии

Как рассказал руководитель центров реабилитации “New Life”, Сергей Матовисян, сотрудники получили массу звонков от родителей, которые высказывали озабоченность якобы закрытием центров ввиду пандемии коронавируса.

“Мы продолжаем работать в прежнем режиме, мы не закрываем прием людей по причине эпидемии, потому что наркоэпидемия, с которой мы боремся вот уже 25 лет, намного страшней, чем какой-то грипп, от которoго также можно умереть, но от наркотиков умирают чаще”, – сообщил Сергей Мативосян.

По словам Мативосяна, кроме ребцентров в Неваде, Миссури и Техасе, в Лос-Анджелесе продолжает действовать группа поддержки и консультации. Проходят собеседования с наркозависимыми и их родителями.

“Единственной проблемой являются пустые полки в магазинах, в связи с этим у нас могут быть бытовые неудобства, но я думаю, что с помощью наших друзей и партнеров мы справимся”, – заключает Мативосян.

Руководитель центра также обратился к неравнодушным с просьбой помочь центрам реабилитации продуктами, предметами гигиены и прочими предметами первой необходимости.

#Коронавирус #Сергей Матевосян #New Life USA

Posted by NEW LIFE USA on Tuesday, March 17, 2020

В своем ролике на YouTube, сотрудник центра “New Life”, Сергей Разов показал, как действует реабилитационное заведение в штате Миссури в условиях пандемии.

Напомним, что сеть христианских реабцентров “Новая Жизнь” основана в США в 1997 г. выходцами из России – Сергеем Мативисяном и Сергей Разовым. За годы существования помогла реабилитироваться сотням наркозависимым.

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