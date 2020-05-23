К вакцинам от COVID-19 могут быть прикреплены RFID-чипы

Администрация президента Дональда Трампа США объявила о заключении контракта с ApiJect Systems America на 138 миллионов долларов США на производство медицинских инъекционных устройств, начало которого запланировано на октябрь 2020 года. Это соглашение должно помочь в борьбе с COVID-19 и его участники предполагают, что к концу года американцы получат 100 миллионов доз вакцины от коронавируса.

Фото: YouTube/ApiJect Systems America

Как сообщается в официальном пресс-релизе компаниии, вакцина будет действовать при наличии специальной RFID-метки на каждом шприце, что позволит отслеживать географию вакцинации. Уточнаяется, что данная опция будет необязательной.

ApiJect будет производить шприцы для вакцины, используя технологию “Blow, Fill, Seal”, внешне контейнеры для вакцины похожи на пузырьки с каплями для глаз, к которым достаточно присоединить иглу.

Генеральный директор ApiJect Systems America Джей Уокер сказал в интервью CBN, что контейнеры для вакцин от коронавируса могут вмещать чип, в котором содержится информация о вакцине, но он не будет содержать никакой личной информации о пациенте. Правительство США пока еще не решило, будет ли оно помещать чипы в вакцины.