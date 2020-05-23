В воскресенье издание The New York Times опубликовало имена 1% жертв COVID-19 в США. Согласно информации Департамента здравоохранения, общее количество жертв коронавирусной инфекции в стране достигло 100 тысяч.

Список из 1 000 американцев, скончавшихся от коронавирусной инфекции редакторы издания поместили на передовицу воскресного выпуска, а продолжение расположили на двух последующих страницах.

По информации некоторых обозревателей, такой беспрецендентный шаг позволяет персонализировано отнестись к пандемии.

Среди имен умерших от опасной инфекции можно обнаружить жителей большинства штатов, однако зачастую NY Times называет имена резидентов Нью-Йорка и Калифорнии.

Между тем, сообщается, что количество смертей от COVID-19 в США достигло 100-тысячной отметки. В Калифорнии на данный момент количество жертв коронавируса достигает 3 630. Общее число заболевших в США – полтора миллиона человек.