Из-за строгого карантина происходит больше смертей из-за самоубийств, чем из-за коронавируса

Врачи в Северной Калифорнии говорят, что в настоящее время они наблюдают больше смертей из-за самоубийств, чем из-за коронавируса. Они считают, что пора покончить с приказами о пребывании дома и позволить людям вернуться к привычной деятельности, т.к. вынужденное заключение в собственных домах может привести к многим тысячам смертей из-за самоубийств, причиной которых может быть тревога, вызванная коронавирусом, потерей работы и зависимостью от алкоголя и наркотиков.

Самоубийство становится все более серьезной проблемой по всей стране. Just Facts провело исследование, в результате которого было получено множество научных данных, свидетельствующих о том, что стресс является одной из самых смертельных угроз для здоровья в мире; также было установлено, что введенные строгие приказы о нахождении дома могут уничтожить в 7 раз больше человеческой жизней из-за риска самоубийств, чем эти же приказы могут спасти жизней путем самоизоляции.