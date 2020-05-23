Двое наших соотечественников, Артем Жиряда и Даниил Власенко (первый – из Хеппи-Вэлли, второй – из Ванкувера) были арестованы на Вайкики за несоблюдение карантинного режима.

Как сообщает офис губернатора штата, 20-летнему Артему Жиряда и 19-летний Даниилу Власенко были предъявлены обвинения в нарушении 14-дневного обязательного карантина, который был объявлен властями штата для путешествующих во время глобальной пандемии коронавируса.

Оба были задержаны и помещены в местную тюрьму с правом выхода под залог размером в $4 500 и $4 000 соответственно.

Согласно информации, которую удалось получить “Славянскому Сакраменто” в офисе губернатора Гавайев, молодые парни были задержаны полицией в то время, как покидали свой кондоминиум в Вайкики. Дополнительно, сообщается, что Жиряда обвиняется в жестоком обращении к животным. Дело в том, что парень разместил видео в соцсетях, на котором видно, как он пытается подстрелить дикую курицу гарпуном.

По словам правоохранительных органов, пара прибыла на остров в минувшую субботу и сразу же принялась нарушать карантин. Информацию о своих путешествиях по Гонолулу парни публиковали в социальных сетях.

Генеральный прокурор штата Клейр Кононс поблагодарила свидетелей, сообщивших о нарушителях, и информировала, что к настоящему времени спецагентами было произведено 15 арестов нарушителей карантина.

“Мы должны предупредить жителей штата и посетителей еще раз, что они столкнутся с последствиями за нарушение наших чрезвычайных правил COVID-19. Пожалуйста, поступайте правильно, и если вы не можете соблюдать 14-дневный карантин, отложите вашу поездку в штат Алоха до конца карантина для вашей собственной безопасности и безопасности всех остальных”, – прокомментировали инцидент в Генеральной прокуратуре штата.

Ранее мы уже сообщали о задержании на Гавайях пары украинских иммигрантов из Сакраменто. Также житель Нью-Йорка Тарик Петерс на днях был арестован на Гавайях специальными агентами из Генерального прокурора за нарушение обязательного 14-дневного карантинного правила.