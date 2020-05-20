Google и Apple рассказали, как будет работать приложение для отслеживания контактов

На этой неделе Apple и Google предоставили подробные сведения о том, как будет работать приложение для отслеживания контактов. Приложение для отслеживание контактов для iPhone и смартфонов Android является одним из способов остановить распространение коронавируса и разрабатываются при сотрудничестве организаций здравоохранения.

Google и Apple пока опубликовали только интерфейс программирования приложения (API) и предоставили подробную информацию о том, как может выглядеть отслеживание контактов в приложениях для здоровья на iOS и Android.

Сообщается, что приложения не записывают данные о местоположении; Apple и Google также не будут иметь доступа к идентифицирующей информации, также будут введены ограничения на данные, которые приложения могут собирать при использовании API, сообщает PCmag.

Ранее сообщалось о трехсторонней договоренности компаний Apple и Google с властями штата Калифорния в деле отслеживания маршрутов коронавирусных больных и больших скоплений граждан.