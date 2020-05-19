Американская компания заявиля об успешном тестировании на людях вакцины от коронавируса

По данным компании, предварительные клинические испытания дали положительный результат, передает Голос Америки.

Компания Moderna Inc заявила в понедельник, что ее экспериментальная вакцина против COVID-19 выработала антитела, способные нейтрализовать новый коронавирус в организме пациентов на ранней стадии клинических испытаний.

Предварительные результаты исследования, проведенного Национальными институтами здоровья, показали, что уровни содержания антител были при этом сходны с теми, что присутствовали в образцах крови людей, выздоровевших от COVID-19.

Участникам исследования давались три различные дозы вакцины. Как отмечает Moderna, обнаружена зависимость роста иммунитета организма от объема дозы.

Установлено также, что вакцина mRNA-1273 в целом безопасна и легко переносится организмом.

Напомним, что компания Moderna лидирует в глобальных усилиях по разработке вакцины от нового коронавируса. На прошлой неделе Минздрав США дал ей «зеленый свет» в создании препарата. Новая стадия исследований должна начаться в июле.

После сообщений о многообещающих результатах исследований вакцины американские финансовые рынки продемонстрировали рост. По состоянию на 08.04 утра, фьючерсы e-mini Dow выросли на 629 пунктов или 2,67 процента, S&P 500 – на 71,5 пункта или 2,51 процента, а Nasdaq 100 – на 181,5 пункта или 2,0 процента.