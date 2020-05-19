Ограничения на пересечение границ США с Мексикой и Канадой продлены до 22 июня

США также продлевают действие правил, позволяющих ускоренную депортацию нелегальных мигрантов в связи с пандемией COVID-19, передает Голос Америки.

Министерство внутренней безопасности во вторник продлило ограничения, действующие при пересечении границ США с Канадой и Мексикой, до 22 июня. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Чада Волфа.

Срок действия временных ограничений на несущественные поездки должен был истечь в среду, 20 мая.

«Как я неоднократно заявлял, безопасность границ обеспечивает безопасность нашей страны. Наши усилия в течение последних нескольких месяцев по ограничению второстепенных поездок были успешными, и сейчас не время менять этот курс. Президент ясно дал понять, что мы должны продолжать поддерживать законную коммерческую торговлю, ограничивая тех, кто стремится въехать в нашу страну в несущественных целях. Второстепенные поездки не будут разрешены, пока администрация не убедится в их безопасности и надежности», – говорится в заявлении Волфа.

Министр заявил, что министерство связалось с соответствующими ведомствами в Канаде и Мексике, которые «также согласились с целесообразностью продления этих ограничений». Волф высоко оценил партнерство США с Мексикой и Канадой в совместной борьбе с глобальной пандемией COVID-19.

В отдельном заявлении и.о. министра внутренней безопасности говорится о временных и связанных с пандемией правилах, которые позволяют властям США проводить экстренную депортацию нелегальных мигрантов, задержанных у границ США с Мексикой и Канадой. Правила были введены в связи с чрезвычайным положением в сфере общественного здравоохранения, объявленным в марте Центрами по контролю и профилактике заболеваний (CDC).

Новые правила, впервые введенные в марте, и затем продленные в апреле, будут продлены на неопределенный срок, однако CDC будет пересматривать их каждые 30 дней, говорится в приказе.

Ограничения на несущественные поездки не касаются торговли и авиапутешествий.

Как сообщает Reuters, на заседании Торговой палаты Волф сказал: «Чего мы не хотим делать, так это пересечения множеством людей границ в тот момент, когда мы пытаемся частично открыть нашу экономику».

По словам Волфа, уровень несущественных поездок упал по сравнению с началом марта на 60-70%.