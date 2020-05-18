Трамп заявил, что принимает противомалярийное лекарство, чтобы оградить себя от коронавируса

Врачи неоднократно предостерегали людей от приема гидроксихлорохина, сообщает Русская служба «Голоса Америки».

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Президент Трамп заявил в понедельник, что принимает гидроксихлорохин, препарат от малярии, который он неоднократно хвалил, несмотря на медицинские предупреждения о его применении, в качестве профилактического средства против коронавируса.

«Я принимаю его последние полторы недели. Одну таблетку в день», – завил президент США журналистам во время встречи с руководителями ресторанов, посвященной влиянию вируса.

Несколько недель назад президент Трамп рекламировал препарат как потенциальное лекарство от коронавируса. Однако последующие исследования продемонстрировали, что гидроксихлорохин не помогает.

73-летний Трамп, которого ежедневно проверяют на наличие вируса, сказал, что спросил врача Белого дома, можно ли принимать препарат, и доктор сказал ему: «Если вы хотите».

Заявление прозвучало на фоне информации от компании Moderna Inc, сообщившей о прогрессе в разработке потенциальной вакцины против вируса. На данный момент существует один препарат от компании Gilead Sciences Inc, который может потенциально использоваться для лечения коронавируса – «Ремдесивир». Он предназначен для пациентов в больницах.

Канал Fox News, симпатизирующий президенту США, сразу после заявления американского лидера взял интервью у доктора Боба Лахиты, который предостерег людей от приема гидроксихлорохина.

«Мы не наблюдали никакого эффекта у нескольких пациентов, которых лечили», – сказал он.

На недавней пресс-конференции Дональд Трамп упомянул препарат для лечения малярии “Гидроксихлорохин”, который на данный момент проходит тестирование на эффективность при лечении коронавируса.

После выступления президента супруги из штата Аризона обнаружили у себя дома средство для чистки аквариума, в состав которого входит то же вещество, что и в упомянутом Трампом препарате, и выпили его, разбавив газировкой.

Женщина находится в больнице, мужчину спасти не удалось, передает Голос Америки.