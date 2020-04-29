Люди продолжают “лечиться” дезинфицирующими средствами

COVID-19 продолжает пугать всех жителей и люди ищут самые разные пути, чтобы защитить себя от COVID-19 . Так, в Джорджии 2 жителя отравились дезинфицирующим средством после того, как выпили его, сейчас их здоровье находится под контролем врачей и ожидается, что мужчины поправятся, передает AJC. Отмечается, что у этих жителей были психиатрические проблемы. В этот период, особенно в условиях самоизоляции, людям с неустойчивой психикой приходится нелегко, у них все чаще происходят срывы, говорят специалисты.

По сообщению AJC, ранее, еще до высказывания Трампа о том, что дезинфицирующие средства могут быть действенны против коронавируса при введении их внутрь, 2 других жителей штата Джорджия уже пытались “почистить” внутренние органы.

Но, согласно данным токсикологических центров, большое количество отравлений в последние дни возникло все-таки не из-за приема чистящих средств внутрь, а из-за усердного мытья и чистки поверхностей, когда в стремлении продезинфицировать всю мебель в доме жители смешивали разные вещества и в результате дышали ядовитыми парами, что приводило к отравлению.

Мы ранее писали о рекомендациях CDC по дезинфекции и уборке помещений в статье “Как делать уборку, если в доме больной COVID-19”, CDC дает четкое руководство, как сделать дезинфицирующий раствор и что ни в коем случае не смешивать, рекомендуем внимательно отнестись к этому материалу.

Неумеренное стремление все вычистить вокруг себя привело к увеличению количества обращений в токсикологические центры страны на 20% за последние 3 месяца.

Дистрибьюторы Lysol вынуждены были выпустить пресс-релиз с предупреждением о том, что “ни при каких обстоятельствах дезинфицирующие средства не должны вводиться в организм человека”, после слов президента Трампа о пользе дезинфицирующих средств.

Ранее мы сообщали о семейной паре из штата Аризона, которые выпили препарат для лечения малярии “Гидроксихлорохин”, который упомянул Трамп во время очередной пресс-конференции. В результате женщина попала в больницу, мужчину спасти не удалось, передает Голос Америки.