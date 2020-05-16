Американцы не могут забрать своих суррогатных детей из Украины

Десятки детей, родившихся в Украине, застряли в стране, поскольку их биологические родители из Соединенных Штатах и ​​других стран не могут приехать, чтобы забрать их после рождения из-за введенного запрета на сообщение между странами в связи с пандемией COVID-19. В настоящее время за детьми ухаживают компании, которые организовали суррогатные роды.

Фото: YouTube/CBS

Как сообщает телеканал CBS, семейной паре из региона Сакраменто удалось усыновить младенца во время пандемии, причему мужу семейства, Джоелю Лейнеке пришлось оставаться в двухнедельном карантине в Киеве. Путешествие Джоеля в Украину длилось свыше месяца, он преодолел все бюрократические препоны и с нетерпением ждет отъезда в США.

Власти заявляют, что по меньшей мере 100 детей застряли в Украине и что до 1000 детей могут родиться до снятия запрета на въезд иностранцев в страну.

Как сообщает New York Times, 14 компаний в Украине предлагают услуги суррогатного материнства и этот бизнес процветает в основном из-за бедности населения; в стране самые низкие расценки на услуги суррогатных матерей.

Как пишет Евгения Токарь из “Настоящего времени”, иностранные родители 46 младенцев от украинских суррогатных матерей не могут забрать детей домой. Среди семей, которые не могут забрать своих детей, – граждане США, Великобритании, Италии и Франции. Некоторые дети находятся здесь уже третий месяц.

Суррогатное материнство в Украине официально не запрещено, но никак не урегулировано законом. Сейчас совместно с Министерством иностранных дел чиновники разрабатывают механизм, чтобы помочь таким родителям забирать детей домой в период карантина.

По информации телеканала, суррогатные “фабрики” есть в Украине, и в Киеве, и в Харькове, и в Одессе, и во Львове.

В настоящее время в Украине поднимается вопрос о легальности суррогатного материнства.