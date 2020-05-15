Округ Сакраменто развеивает слухи о коронавирусе

Администрация округа Сакраменто опубликовала информацию, призванную помочь населению различать слухи и факты, а также мошенничество в ответ на пандемию коронавируса (COVID-19).

Слухи

Слухи: Палата представителей пытается принять закон под названием H.R. 6666, который позволит незнакомцам входить в ваш дом и забирать (силой, если необходимо) членов вашей семьи, включая ваших детей, в карантинный участок.

Факт: Если будет принят, H.R. 6666, будет выделено 100 миллиардов долларов на тестирование COVID-19 и отслеживание контактов с использованием мобильных медицинских пунктов. В законопроекте ничего не говорится о принудительном тестировании или изъятии членов семьи на карантин.

Слухи: В микроволновой печи можно стерилизовать маски.

Факт: Не кладите лицевые маски в микроволновую печь. Нагрев масок в микроволновой печи не дезинфицирует их, но может привести к перегреву ткани и вызвать пожар.

Слухи: Риску заражения коронавирусом подвержены только 65-летние жители и старше или те, у кого есть хронические возрастные заболевания.

Факт: Согласно CDC, те, кто старше 65 лет и/или имеют хронические возрастные заболевания, находятся в группе повышенного риска, но риску заражения COVID-19 подвержен любой житель. Согласно данным общественного здравоохранения округа Сакраменто, люди в возрасте от 18 до 49 лет составляют большинство из тех, у кого подтвердился COVID-19.

Слухи: Нужно запасаться продуктами и припасами, всегда, когда это возможно

Факт: Покупайте только то, что нужно вашей семье на неделю. Важно помнить, что другие семьи могут быть не в состоянии покупать запасы продовольствия и расходных материалов в течение нескольких недель. Потребительский спрос был исключительно высоким, особенно на продукты питания, бытовые чистящие средства и товары медицинского назначения. Магазины просто нужно время, чтобы пополнить запасы. Кроме того, ограничение ваших основных покупок до одного раза в неделю и покупка только того, что вам нужно, поможет стабилизировать поставки товаров в магазинах.

Слухи: Военные были активированы, чтобы помочь округу Сакраменто

Факт: Губернатор активировал национальную гвардию Калифорнии для удовлетворения потребностей штата. В округе Сакраменто продовольственные банки взяли на себя инициативу по созданию системы распределения продуктов питания с упором на уязвимые группы населения. С этой целью Sacramento Food Bank и Elk Grove Food Bank запросили и получают помощь от Национальной гвардии Калифорнии. Поскольку кризис COVID-19 продолжается, продовольственные банки испытывают значительное увеличение количества обращений за продовольственной помощью.

Слухи: Парки штата закрыты для посетителей Штат Калифорния продолжает выпускать руководство по подготовке и защите калифорнийцев от COVID-19, а парки штата Калифорния отвечают на это руководство, временно закрыв все 280 парков штата для автомобильного движения. Парки временно закрыты для публики, включая закрытые помещения – музеи, центры для посетителей и кафе. Кемпинги по всему штату также были закрыты. Посетите веб-сайт парков штата Калифорния для получения дополнительной информации или изменений.

Военные США вводят военное положение? Опровержение мифов Фото: US Army

Мошенничество

Киберпреступники пользуются паникой, возникшей из-за COVID-19, создавая поддельные веб-сайты, фишинговые кампании и вредоносные ПО на тему коронавируса для того, чтобы обмануть и украсть личную информацию. Для получения советов о том, как оставаться в безопасности, посетите страницу Ready.Gov. Чтобы чтобы сообщить о мошенничестве с COVID-19, посетите веб-сайт DOJ.

Будьте бдительны и осторожны, когда получаете сообщения с содержанием, что вы контактировали с кем-то, у кого положительный результат теста на COVID-19 или что у вас выявлены симптомы коронавируса, и утверждается, что вы должны самоизолироваться, и предлагается нажать на ссылку для получения дополнительной информации. Не нажимайте ни на какие ссылки, так как это не сообщение от официального агентства.

Будьте осторожны с подрядчиками, в последнее время активизировались нелицензированные работники. Прежде, чем нанять работника на любую работу, выполняемую на вашей собственности, убедитесь, что у человека есть действующая в штате Калифорнии лицензия. Нанимайте только государственных лицензированных подрядчиков. Убедитесь, что подрядчик имеет лицензию и актуальную информацию страховке онлайн или по телефону 800-321-2752. Даже если вы выполняете работу самостоятельно, узнайте, требуется ли вам разрешение от округа, прежде чем начинать какие-либо строительные работы или реконструкцию.