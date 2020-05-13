Власти пресекают ложные слухи об изъятии детей в случае обнаружения симптомов COVID-19

Администрация округа Йоло предупреждает в своем твиттере о распространении фальшивой информации якобы от Департамента здравоохранения:

Фото: CBS/YouTube

“Циркулирует фальшивое письмо, в котором говорится, что дети должны пройти тестирование, чтобы получить помощь. Это фальшивые новости и преднамеренная дезинформация, которая использует страхи целевого населения”.

В этом дезинформационном письме говорится, что тестирование на COVID-19 является обязательным для всех жильцов одного домохозяйства, если они хотят получить помощь; тестирование бесплатное. Тест необходимо сделать до 1 июня, в противном случае все бенефиты будут приостановлены с 1 июля. В письме утверждается, что если у вас подтвердится COVID-19, то дети, если есть, будут временно изъяты из семьи, пока вы проходите лечение.

There is a fake letter circulation saying that children must get tested to receive assistance. This is FAKE NEWS and deliberate misinformation that takes advantage of the fears of a targeted population. pic.twitter.com/vlUfh04KwW — YoloCountyCA (@YoloCountyCA) May 12, 2020

Похожие слухи распространяются в Центральной Калифорнии, сообщает телеканал CBS.

Мы ранее сообщали о петиции, появившейся на сайте Белого дома. В данном прошении указывается, что ввиду пандемии якобы федеральные власти могут изымать детей из семей американцев, подверженных коронавирусному заболеванию.