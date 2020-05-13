Университет Калифорнии в Сакраменто разместил новость, что большинство занятий в новом учебном году будет по-прежнему проводиться онлайн в течение осеннего семестра 2020 года. Это решение направлено на сдерживание распространения коронавируса.

Очное обучение будет строго ограничено, уроки, которые проводятся лично, будут проводиться при соблюдении строгих стандартов безопасности. Но возможны исключения – они включают в себя некоторые курсы для медсестер и занятия в научных лабораториях, а также некоторые курсы по искусству и творчеству.

В Университете Калифорнии в Сакраменто учится почти 32 000 студентов и работает более 1700 преподавателей, они полностью переключились на онлайн-обучение в середине марта, когда был введен приказ об обязательном нахождении дома. По заявлениям администраторов, хотя изменения поначалу были сложны для навигации, большинство хорошо адаптировалось. Преподаватели используют Zoom и другие платформы для проведения лекций и лабораторных занятий.

Подобный распорядок касается всех 23 кампусов Университета Калифорнии в штате.