Представитель Нижней палаты Конгресса США Раш Бабби из Иллинойса представил законопроект, призывающих федеральные власти выделить $100,000,000,000 на финансирование правительственной программы контроля населения во время пандемии COVID-19.

Согласно тексту законопроекта, авторизированные службы будут иметь право создавать мобильные отряды по проверке больных коронавирусом на территории всех штатов. В частности, представители мобильных клиник будут иметь право заниматься тестированием американских граждан в их домашних резиденциях и сбором соответствующей информации. Особенное внимание в законопроекте уделяется защитой недостаточно обслуживаемые сообщества, а также эпицентры вспышек заболевания.

Между тем, на сайте Белого Дома 8 мая появилась петиция “Противостоите HR 6666 Act TRACE. Пожалуйста, действуйте немедленно”, которая ставит своей задачей собрать 100 000 подписей до 7 июня. На данный момент ее уже подписали 44 103 человек.

В описании к петиции сказано: “HR 6666 Акт TRES был только что представлен в Конгрессе. Этот закон позволит правительственным чиновникам войти в ЛЮБОЙ ДОМ и принудительно проверить их на наличие COVID-19/или антител к нему. Тогда правительственные чиновники будут иметь право изъять детей из дома/забрать кого-либо с положительным результатом из дома и т.д. Я не могу себе представить, как изъятие кого-либо из их собственного дома защитит кого-либо. У меня есть муж с болезнью Альцгеймера. У меня нет Covid19, но если бы у меня был положительный результат теста, кто бы позаботился о моем муже, если бы меня забрали из моего дома? Должно быть, мы живем в нацистской Германии, если подобный акт был выдвинут в Конгрессе. Пожалуйста, ОСТАНОВИТЕ это КАК МОЖНО СКОРЕЕ”.