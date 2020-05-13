14 смертей из-за COVID-19 в доме престарелых в Северной Калифорнии

В доме престарелых на Севере Калифорнии зафиксирована большая вспышка смертей из-за COVID-19. Об этом сообщает телеканал CBS из Сакраменто.

В доме престарелых Turlock в округе Станислаус 14 жителей умерли от COVID-19. Этот показатель делает дом престарелых одним из самых смертоносных вспышек в доме престарелых в Северной Калифорнии.

Как передает издание San Francisco Chronicle, что в Центре по уходу и реабилитации Turlock почти у 150 человек подтвердился коронавирус: у 100 жителей и 49 сотрудников заведения.