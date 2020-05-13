В штате Вашингтон рестораны обязывают собирать и хранить информацию о посетителях

В штате Вашингтон начнут работать рестораны, которые могут доказать, что могут выполнить требования администрации.

В штате Вашингтон несколько округов – Стивенс, Вахкиакум, Скамания, Ферри, Пенд-Орей, Колумбия, Гарфилд и Линкольн – готовы для второй фазы открытия штата, которая разрешает ресторанам открываться на 50% вместимости.

В понедельник офис губернатора обнародовал 13 критериев, которым должны будут соответствовать рестораны, если они хотят снова открыться. Одно из ключевых требований – условие создания ежедневного журнала клиентов, в котором должны быть указаны телефон/адрес электронной почты, время похода в ресторан, и его поддержание в течение 30 дней. Эта контактная информация призвана помочь в отслеживании контактов, если это потребуется. Также в начале каждой смены рестораны обязаны проверять сотрудников на наличие симптомов COVID-19.

Среди других критериев указано, что настоятельно рекомендуется, чтобы клиенты носили маски, если не едят; дезинфицирующее средство для рук должно быть доступно для сотрудников и клиентов; не допускается фуршет и салат-бар, а меню и приправы должны быть одноразовыми, зона бара должна быть закрыта; столики должны быть расположены достаточно далеко друг от друга, чтобы гости за одним столом находились на расстоянии 6 футов от гостей за другим и т.д.

Важно отметить, что рестораны сначала должны суметь подтвердить, что они в состоянии выполнить все требования администрации штата прежде, чем им будет разрешено открыться снова.

Отметим, что рестораны 7 округов штата Калифорния получили “зеленый свет” для открытия от губернатора штата. Как мы уже сообщали, они также обязаны будут следовать новым правилам.