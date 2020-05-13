Гера Уайз,44-летний иммигрант из Украины, владеет двумя ресторанами в Нью-Йорке. Когда COVID-19 стал активно распространяться в США, он объединился со своим другом, инвестором аргентинского происхождения, Родольфо Аморесано и вместе они запустили программу Meals for Frontlines. Эта программа призвана обеспечивать бесплатным горячим питанием работников больниц и других работник передовой линии в в Нью-Йорке. Уайз и Аморесано получили более $42 000 в виде пожертвований на питание, сообщает Kyivpost.

Фото: Meals for Frontlines

Гера Уайз говорит, что работники получают свежеприготовленную, горячую еду, в которую входит суп, салат и основное блюдо, например, курица и рис, лосось и картофельное пюре или макароны с фрикадельками.

С начала карантина партнеры доставляют еду работникам первой линии: Аморесано следит за логистикой, координирует запросы на питание и пожертвования, а Уайз отвечает за саму еду. По словам Аморесано, они доставили еду сотрудникам 18 больниц (приоритет отдается больницам, в которых самое большое число пациентов с COVID-19) и нескольким полицейским департаментам в Бруклине, Квинсе и Манхэттене.

Друзьям-партнерам получают помощь от некоторых поставщиков и предприятий, которые жертвуют продукты и защитные маски или распространяют информацию о программе в социальных сетях.

Monday🌨 Lunch with ♥️🙏🏼😷🚑 for The Brooklyn Hospital Center (TBHC). Thank you for your dedication and sacrifice so we,… Posted by Gera Wise on Monday, May 11, 2020

Примечательно, что из-за сложной экономической ситуации, возникшей в связи с COVID-19, Уайз теряет около 80% доходов в своем ресторанном бизнесе и большинство его сотрудников находятся дома в неоплачиваемом отпуске. Тем не менее он хочет помочь тем, кто нуждается в этом больше, чем он.

Согласно информации, размещенной на сайте организации Meals for Frontlines, ресторан Геры доставляет еду в госпиталь Бруклина.